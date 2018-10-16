Легендарный плеер Winamp будет возрожден

Winamp будет перезапущен в обновленном виде корпорацией Radionomy Group, владеющей правами на медиапроигрыватель. Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на пресс-службу компании.

В Radionomy Group подчернули, что это будет «совершенно новая» версия плеера: в ней по-прежнему можно будет слушать mp3-файлы, но, по сути, Winamp станет единой платформой, объединяющей в себе совершенно разные сервисы, включая стриминги и подкасты.

Последнее обновление Winamp получал еще в 2013 году, после чего он был закрыт владевшей им в то время компание AOL.

В корпорации Radionomy Group утверждают, что спустя пять лет после закрытия плеером до сих пор пользуются порядка 100 миллионов человек.