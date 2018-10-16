Сербский патриарх Ириней заявил, что действия Константинополя осудит весь православный мир

В Сербской церкви заявили, что Константинопольский патриарх Варфоломей не имел права признавать раскольническую церковь на Украине. Такое мнение высказал патриарх Сербский Ириней.

«Сегодня наша Церковь в большом искушении. Искушении, которое постигло нашего первого иерарха, вселенского патриарха: принимать решение, которое может оказаться катастрофическим для Церкви — учинять нечто, на что он не имеет права — признавать раскольническую церковь и даже давать ей автокефалию», — сказал патриарх Ириней в комментарии телеканалу Сербской православной церкви

Глава сербской церкви выразил надежду, что все поместные Православные церкви вслед за РПЦ должны указать Варфоломею на катастрофичность его решений по Украине.

«Я верю, что все Церкви укажут, насколько это катастрофическое решение, чтобы избежать самого катастрофического церковного разделения. Надеемся, Господь спасет нас от этого искушения», - добавил Ириней.

Ранее сообщалось, что прихожанам РПЦ запретили причащаться на Афоне из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Синод РПЦ в Минске постановил разорвать отношения с Константинополем в ответ на реабилитацию Синодом в Стамбуле лидеров украинского раскола, а также на его усилия по созданию «единой поместной церкви» Украины.