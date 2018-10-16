В «Леруа Мерлен» отреагировали на новость об избиении беременной в ТЦ в Иркутске

«Леруа Мерлен» активно сотрудничает со следствием по делу об «избиении» беременной женщины бойцом Росгвардии в Иркутске, рассказала «Звезде» директор по маркетинговым коммуникациям магазина стройматериалов Ксения Киселева.

«Ведется проверка. "Леруа Мерлен" со следствием активно сотрудничает. Мы предоставили все записи с камер видеонаблюдения. На все вопросы полиции наши сотрудники ответили. Дополнительную информацию мы давать не в праве. Мы со своей стороны ситуацию отслеживаем», - сказала она.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудник Росгвардии, предположительно, пинает лежащую на полу беременную женщину, которую задержали за «кражу» лампочки в магазине стройматериалов «Леруа Мерлен» в Иркутстке.