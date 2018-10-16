Сатановский назвал истинную причину убийства Каддафи

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский полагает, что Муаммара Каддафи убили из-за его грубых высказываний. По мнению эксперта, последней каплей стало серьезное оскорбление бывшего ливийского лидера в адрес экс-эмира Катара Хамада бин Халифа Аль Тани. По словам Сатановского, Каддафи позволил себе непозволительное и непростительное в арабском мире высказывание в адрес Аль Тани.

«Убили Каддафи за то, что он был грубияном. И грубил он, прежде всего, своим арабским коллегам. После того, как на последнем саммите Лиги арабских государств, где он присутствовал, он посмотрел на огромного, почти двухметрового роста и почти двухсоткилограммового эмира Катара, прошлого эмира Хамада бин Халифа Аль Тани и публично сказал: "Брат мой, ты так разжирел, что твой зад уже не влезет в это золотое кресло. Ты похож на баррель", то есть на бочку с нефтью. Вот за это его убили. Эмир позеленел, побелел, выглядел страшно. Это оскорбление», - сказал Сатановский в эфире программы «Между тем» на «Звезде».

Как объяснил эксперт, именно грубые и множественные оскорбления в адрес арабских коллег стали «спусковым крючком» и привели к гибели бывшего ливийского лидера.

«Вот именно тяжелые и непрерывные оскорбления в адрес его арабских коллег и последнее в адрес эмира Катара было тем спусковым крючком, потому что в арабском мире подобные вещи не прощают», - заключил Сатановский.

В 2011 году в Ливии произошел военный переворот. Муаммар Каддафи был свергнут и жестоко убит в том же году, а в стране началась гражданская война, которая продолжается по сей день. Экс-президент США Барак Обама назвал дату гибели Каддафи «главным днем в истории ливийского народа». Но с этого дня некогда процветающая страна превратилась в зону бесконечных гражданских конфликтов. Позже Обама признал, что вторжение в Ливию было главной его ошибкой на посту американского президента.

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