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Опубликовано видео с издевательствами над пациентом в психиатрической клинике Магнитогорска

Валентина Пескова
11:42 16.10.2018
Свои выходки работники медучреждения снимали на видео, после чего не побоялись выложить ролики в Сеть.
Видео: newsHShD, 74.ru, YouTube

Видео с издевательствами санитаров над больным в Челябинской областной психоневрологической больнице №5 в Магнитогорске оказалось с распоряжении местных журналистов благодаря жительнице Тюмени по имени Яна.

Девушка рассказала, что познакомилась в одной из онлайн-игр с жителем Магнитогорска Андреем Быковским. Тот оказался работником указанного медучреждения и, после рассказов о своей жизни, начал делиться с новой подругой видероликами, записанными на его работе. На записях сначала были просто кадры с изображением больных, но затем появился ролик, на котором один из санитаров откровенно издевается над пожилым пациентом: мужчина сначала бросал в пенсионера его же тапочками, а затем стал пинать ногой.

«Он сам снимал это видео. В кадре его коллега Рушан Абдрахманов и еще один мужчина, я не знаю, кто он. Я написала Андрею, что сообщу в органы, но он в ответ только смеялся и отправлял смайлики, говорил, что не боится», - рассказала девушка порталу 74.ru.

Главврач больницы подтвердил, что данные сотрудники действительно работают в медучреждении. Однако один из них сейчас находится на больничном, а второй - в отпуске. По словам медработника, после увиденного он создал комиссию для расследования инцидента и провел собрание медсестер. Главный врач намерен написать заявление в прокуратуру, чтобы данных сотрудников наказали за издевательства по закону. По его словам, в тот день, когда произошел инцидент, в дежурной смене работали только мужчины, а женщины-санитары такого бы попросту не допустили.

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