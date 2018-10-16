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Самолет против дрона: почему при таком столкновении никто не выживет

Екатерина ГАБЕЛЬ
11:38 16.10.2018
Столкнувшись с крылом самолета, беспилотник разрушает главный силовой элемент - лонжерон. Для лайнера такое повреждение будет фатальным.
Фото: youtube, University of Dayton
Видео: youtube, University of Dayton

Физики смоделировали ситуацию столкновения дрона с самолетом. Оказалось, что вроде бы небольшой аппарат способен нанести крылу существенные повреждения. По крайней мере, выглядит со стороны это очень страшно.

По условиям эксперимента, дрон весит меньше килограмма, однако на кадрах видно, что он входит в крыло самолета как нож в масло. Но самое трагичное состоит в том, что беспилотник повредил лонжерон - основной силовой элемент крыла. К слову, для сравнения инженеры смоделировали столкновение самолета с птицей. Для этого ученые сделали «тушку» из геля и буквально «выстрелили» ей в самолет. Птица, нужно сказать, повредила большую площадь поверхности крыла, но вот лонжерон остался цел.

Самое печально, что при тех повреждения, которые нанес беспилотник, самолет не сможет оставаться в воздухе. Хотя, нужно оговориться, что для эксперимента использовали самолет, который рассчитан всего на четырех членов экипажа, а не большой пассажирский лайнер.

Пока никаких катастрофических столкновений, которые повлекли бы за собой человеческие жертвы, не происходило, сообщает канал NBC News, однако в прошлом году гражданский беспилотник столкнулся с армейским вертолетом. Дрон, конечно, такого столкновения не пережил, но и оставил напоследок вмятину и роторе Black Hawk.

В заключении в статье говорится, что зачастую владельцы дронов просто не осознают, что они нарушают какие-то правила полетов. По мнению автора, необходимо жестко прописать в правилах права и обязанности владельцев беспилотников, чтобы избежать катастрофических последствий.

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