СМИ: в Иркутске боец Росгвардии избил беременную женщину из-за лампочки

СМИ сообщили, что в Иркутске сотрудник Росгвардии избил беременную женщину в торговом центре «Леруа Мерлен» за то, что она якобы украла лампочку.

На канале Байкальского правозащитного центра появилось видео, на котором боец Росгвардии, предположительно, пинает лежащую на полу и кричащую женщину. Это понятно по возмущенным крикам женщины. За нее заступается мужчина, которого также задерживают.

По данным различных СМИ, инцидент произошел еще в сентябре. Женщина с мужем пришла в магазин. Пара оплатила покупки, но они забыли выкрутить лампочку, которую подбирали к принесенному с собой светильнику. На выходе их попросили заплатить за невыезд полиции, чтобы решить ситуацию. Однако семейная пара отказалась платить, пишет ИА «Иркутск Сегодня».

Прибывшие в магазин сотрудники Росгвардии, согласно данным очевидцев, применили силу к женщине и ее мужу. Однако в Росгвардии опровергли эту информацию. По данным иркутских СМИ, на женщину завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.