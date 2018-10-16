Минздрав анонсировал новые меры по борьбе с курением

Министерство здравоохранения России отчиталось об успехе принятых мер по борьбе с курением в РФ и заявило о разрабатываемых новых ограничениях в данном направлении. По словам главы ведомства Вероники Скворцовой, сейчас в Минздраве прорабатывается идея введения «обезличенных» пачек сигарет, на которых не будут изображаться логотипы различных марок, а все названия будут написаны единым шрифтом.

«Этот метод показал себя эффективным в целом ряде стран. Но решение этого вопроса требует времени и должно осуществляться через корректировку законодательства Евразийского экономического союза», - заявила Скворцова РИА Новости.

По словам министра, с принятием в России антитабачного законодательства в 2014 году потребление табака в нашей стране снизилось более чем на 20%. Однако останавливаться на достигнутом результате нельзя: исходя из опыта других стран, курильщики постепенно адаптируются к ограничениям, после чего потребление табака может опять начать расти.

Одновременно с «обезличиванием» пачек сигарет рассматривается и вариант снижения числа мест, где курение разрешено, а также дополнительное информирование населения о вреде этой привычки. Главной задачей всех вводимых ограничений является последовательная «денормализация» курения.