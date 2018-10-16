Школьники отравились ртутью в Петербурге

Два десятилетних школьника госпитализированы в Петербурге с острым отравлением парами ртути. Как отмечает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение о госпитализации школьников с отравлением ртути поступило в полицию 15 октября.

По предварительным данным, еще 28 сентября один из школьников принес во двор школы ртуть. Его товарищам стало интересно, как жидкость «сворачивалась в шарики» и они вылили некоторое количество себе на руки. Полиция проводит проверку по данному факту.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор, в школе превышено допустимое содержание паров ртути. Доступ школьников и сотрудников учреждения был прекращен, однако занятия не отменялись.

По данным ведомства, содержание паров ртути на площадки для скейтборда превышена в 30 раз, в одном из кабинетов - в два раза, на лестнице - в полтора раза.

Как пишут «Невские новости», в больнице оказались уже четыре школьника с диагнозом «острое отравление парами ртути и ринит».