Житель Ставропольского края умудрился похитить более 100 тонн нефти

В Ставропольском крае задержан местный житель Степновского района, который вместе со своими подельниками осуществил незаконную врезку в нефтепровод и смог похитить более 100 тонн нефти. Об этом сообщили в МВД России.

Как уточнили в ведомстве, врезка была осуществлена в нефтепровод на территории Буденновского района. От него уже подозреваемые протянули отвод длиной 360 метров до арендуемой ими базы в селе Покойном, где и перекачивали нефтепродукты в металлическую емкость.

Впоследствии злоумышленники по поддельным документам перевозили нефть в соседний регион для ее переработки в дизельное топливо. Себя они при этом выдавали за предпринимателей.

Сумму ущерба, нанесенного организации, владеющей нефтепроводом, оценили в три миллиона рублей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.