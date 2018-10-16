Двое мужчин в Тульской области убивали пенсионеров ради кражи их накоплений на похороны

Двое жителей Тульской области задержаны по подозрению в нападениях на пенсионеров и трех убийствах. Следователи СУ СК РФ по Тульской области и оперативные сотрудники УМВД России по Тульской области предъявили обвинения двум мужчинам 33 и 43 лет в совершении указанных преступлений.

По данным СК РФ, преступники в августе этого года совершили убийство пожилой женщины в городе Плавск Тульской области, нанеся ей удары по разным частям тела. После этого 33-летний обвиняемый задушил ее шнуром от утюга. Из квартиры пенсионерки преступники похитили 20 тысяч рублей.

8 октября те же мужчины совершили убийство пенсионера в селе Скородное Плавского района, после чего завладели его денежными средствами, а также автомобилем. Через четыре дня подозреваемые напали на двух женщин в деревне Зыково, отобрав у них две тысячи рублей, а затем тем же вечером совершили убийство в одном из жилых домов, забив молотком 79-летнего хозяина и похитив у него 48 тысяч рублей и телевизор.

Сообщается, что добычей налетчиков становились скромные накопления пенсионеров, которые те, как правило, откладывали на похороны.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений, допрашивают свидетелей и проводят судебно-медицинские экспертизы. Подготовлено и направлено в суд ходатайство об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.