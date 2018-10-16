Названы самые благоприятные города России для карьерного роста

Специалисты сервиса SuperJob выяснили, какие города в России население страны считает благоприятными для построения успешной карьеры.

Россияне, принявшие участие в опросе рекрутингового портала, придерживаются мнения, что карьеру лучше всего строить в Москве, Петербурге или Тюмени. Около 74% москвичей считают столицу лучшим городом для карьеры, Петербург отстал лишь немного - 72% опрошенных жителей города признали, что в Северной столице карьерные перспективы ничуть не хуже. Тюмень назвали лучшим городом для своей карьеры примерно 66% респондентов.

Кроме того, в рейтинг вошли Екатеринбург - 59% жителей столицы Урала считают так, Краснодар - 57%, Казань - 55%, Уфа - 49%. Нижний Новгород и Новосибирск набрали по 48% голосов от своих жителей, заинтересованных в построение карьеры именно в этих городах, в Самаре и Иркутске уверены по 45% жителей этих городов.

Хуже всего дела обстоят с Омском и Тольятти - только по 16% жителей этих городов считают, что там можно быть успешным. В Волгограде лишь 18% горожан хотят строить карьеру, а в Кирове и Новокузнецке - по 20%.