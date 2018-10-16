Три человека погибли при столкновении локомотивов на Украине

На карьере Северного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области столкнулись два локомотива, в результате чего погибли три человека, еще один пострадал.

Как информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в городе Кривой Рог на Анновском карьере около четырех часов утра 16 октября.

По данным «112.Украина», погибшим было 50, 48 и 35 лет, а также пострадал 53-летний мужчина. Все они являются работниками предприятия.

В настоящее время выясняются подробности ЧС, на месте работают спасатели.