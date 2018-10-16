Автобус с хоккеистами обстреляли в Башкирии

В башкирском Сибае неизвестные обстреляли автобус с хоккеистами из Магнитогорска. Как рассказали в пресс-службе федерации хоккея Магнитогорска, после матча любительских команд «Стальные топоры» и местным «Альянсом», автобус со спортсменами обстреляли, когда команда отъезжала от ледового дворца «Ирандык».

Отмечается, что выстрел был произведен из мелкокалиберного оружия. Было повреждено одно из стекол транспортного средства, оно было прострелено насквозь. По предварительным данным, стрелок мог находится в одном из припаркованных рядом автомобилей. В результате инцидента никто не пострадал.

«Федерация хоккея Магнитогорска считает этот случай вопиющим и требующим тщательного расследования, всяческом содействии в нем со стороны сибайских команд, установлении лиц, совершивших правонарушение, и их наказания в соответствии с законодательством РФ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Игра прошла в Сибае 14 октября, закончившись со счетом 9:1 в пользу клуба из Магнитогорска.