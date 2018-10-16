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В Омске на реке Иртыш сгорели два буксира-толкача

Валентина Пескова
08:59 16.10.2018
В тушении возгорания повышенной сложности участвуют 62 спасателя и 16 единиц пожарно-спасательной техники.
Фото: МЧС РФ

Минувшей ночью в Омске начался крупный пожар. Согласно информации, поступившей на пульт 01, возгорание произошло на судне буксир-толкач типа ОТА, припаркованном на реке Иртыш. На место происшествия сразу же выехала команда пожарных, однако к моменту ее прибытия пламя уже перекинулось на второе, стоящее рядом аналогичное судно.

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В результате площадь пожару был присвоен повышенный уровень сложности, а его площадь составила 1000 квадратных метров. Тушение огня осуществлялось не только с берега, но и с воды, благодаря пожарно-спасательному катеру, обеспечившему машинам бесперебойную подачу воды. Через полтора часа пламя удалось локализовать, однако полностью ликвидировать пожар не удается до сих пор.

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По данным МЧС по Омской области, возгорание ликвидируют 62 спасателя и 16 единиц пожарно-спасательной техники. Угрозы населению нет.

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