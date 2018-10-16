В Омске на реке Иртыш сгорели два буксира-толкача

Минувшей ночью в Омске начался крупный пожар. Согласно информации, поступившей на пульт 01, возгорание произошло на судне буксир-толкач типа ОТА, припаркованном на реке Иртыш. На место происшествия сразу же выехала команда пожарных, однако к моменту ее прибытия пламя уже перекинулось на второе, стоящее рядом аналогичное судно.

В результате площадь пожару был присвоен повышенный уровень сложности, а его площадь составила 1000 квадратных метров. Тушение огня осуществлялось не только с берега, но и с воды, благодаря пожарно-спасательному катеру, обеспечившему машинам бесперебойную подачу воды. Через полтора часа пламя удалось локализовать, однако полностью ликвидировать пожар не удается до сих пор.

По данным МЧС по Омской области, возгорание ликвидируют 62 спасателя и 16 единиц пожарно-спасательной техники. Угрозы населению нет.