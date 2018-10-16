Погода изменчива: стало известно, когда в России закончится бабье лето

На европейской территории России вскоре закончится период теплой и сухой погоды - бабьего лета. Как рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в субботу 20 октября произойдет резкое изменение циркуляции воздуха, а температура упадет на четыре-пять градусов.

«Погодой над европейской территорией Россией управляет мощный антициклон - он очень высокий, устойчивый, мощный. Он обеспечивает хорошую погоду и очень длительный. В ближайшие дни, до четверга, погода существенно не изменится. Начиная с пятницы, начнутся изменения», - сказал он.

По словам Вильфанда, в субботу пойдет дождь, температура понизится примерно на пять градусов. Он отметил, что такого продолжительного периода бабьего лета, совпавшего еще и с золотой осенью, в стране давно не было. Поэтому синоптик призвал россиян наслаждаться погодой, пока она радует.