В страшном ДТП по вине пьяного водителя в Барнауле погибли женщина и два ребенка

Страшное ДТП в Барнауле унесло жизни 34-летней женщины и двух девочек трех и пяти лет. Авария произошла около 23 часов 15 октября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, водитель BMW X6 (мужчина 1985 года рождения), проехал по проспекту Ленина на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Scenic, в котором находились пять человек. В результате удара ехавшая в Renault девочка пяти лет скончалась на месте происшествия, а ее мать 1984 года рождения и еще одна девочка трех лет скончались в Барнаульской городской больнице № 1.

«Водитель Renault и еще один его пассажир с травмами различной тяжести госпитализированы», - сообщила пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

Водитель иномарки, по вине которого произошла авария, не пострадал. Ехавшему с ним пассажиру, женщине 1985 года рождения, была оказана помощь на месте. Как сообщает местный паблик Барнаул 22, водитель BMW отказался от прохождения медосвидетельствования, и в момент ДТП имел явные признаки алкогольного опьянения. В настоящее время он задержан. Ведется следствие.