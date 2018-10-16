«Слепить мяч из хлеба» - Емельяненко рассказал Кокорину и Мамаеву, как выжить в СИЗО

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал арестованным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, как выжить в СИЗО.

Как пишет издание Sport24, спортсмен посоветовал футболистам слепить мяч из хлеба и носков и играть им на прогулках.

«Они мячик могут из хлеба слепить, в несколько носков связать, выходить на прогулку и там пинать. Один может стоять на воротах, а другой - отрабатывать удары», - отметил боец.

По мнению Емельяненко, футболистам необходимо исправиться и не допускать подобных ошибок, а также побольше читать.

При этом Александр Емельяненко вернулся на ринг в 2016 году после того, как отбыл срок в Борисоглебовской колонии за совершение насильственных действий сексуального характера.

Напомним, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев неделю назад устроили потасовку в одном из московских кафе, в результате чего пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». 11 октября футболисты были задержаны, затем, по постановлению суда Кокорин и Мамаев были оставлены под стражей на два месяца. Им грозит до семи лет лишения свободы.