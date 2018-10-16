Российский авиапром против американского: Су-27 победил F-15 в учебном бою на Украине

Истребитель Су-27, стоящий на вооружении ВСУ, оказался маневреннее и лучше американского F-15C Eagle на украинских учениях «Чистое небо-2018». Об этом рассказал военному телевидению Украины старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой.

В программе сообщается, что учения в воздушном бою проходили на расстоянии примерно километра. Истребители российского производства показали большую маневренность из-за «механизации, установленной в самолете», пояснил Мостовой.

Отмечается, что на ближней дистанции Су-27 показал себе намного лучше. В маневрах принимали участие группы по 4-5 самолетов с обеих сторон.

Напомним, для участия в украинских учениях на Украине США перебросили в страну F-15, а также транспортные самолеты С-130.

Проходящие на Украине международные маневры проходят с 8 по 19 октября. В них принимают участие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.