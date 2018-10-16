Дефицит бюджета США стал крупнейшим за последние шесть лет

Дефицит бюджета США достиг максимальной отметки с 2012 года. По итогам прошедшего финансового года (он закончился 30 сентября) эта цифра составила 779 миллиардов долларов. Такие данные отражены в отчете министерства США, опубликованном от лица министра финансов Стивена Мнучина и руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.

Исходя из новой цифры, дефицит бюджета увеличился на 113 миллиардов долларов по сравнению с 2017-м финансовым годом, то есть на 17% в связи с ростом расходов государства или до 3,9% от ВВП США. При этом авторы документа все равно отметили экономические успехи администрации президента США Дональда Трампа и «невероятную экономическую силу» страны на контрасте с работой команды предыдущего президента.

Что касается доходов федерального бюджета, то они немного выросли – на 14 миллиардов долларов. А вот расходы увеличились на 127 миллиардов. Больше всего в Штатах за прошедший год тратились на оборону страны и социальное обеспечение граждан.