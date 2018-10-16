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Глобальное потепление может привести к дефициту пива

Василиса Морозова
06:21 16.10.2018
Глобальное потепление приведет к существенному снижению урожайности ячменя, в результате чего цена на пиво может увеличится в два раза.
Фото: Pixabay

Международная группа ученых из США, Великобритании, Китая и Мексики пришла к выводу, что глобальное потепление грозит дефицитом пива, а также скачком цен на него.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Plants, больше всего проблема затронет европейские пивные страны, а также Россию. По словам ученых, глобальное потепление может вызвать резкое снижение урожайности ячменя, после чего производство пива в мире снизится на 16% (29 млрд литров). Таким образом, стоимость пива возрастет в два раза.

Специалисты изучили влияние погодных условий на урожайность ячменя в 34 регионах мира, затем определили, как перебои в поставках основного сырья для янтарного напитка скажутся на производстве и цене на него при различных сценариях.

Так, при отсутствии борьбы с глобальным потеплением общая урожайность ячменя упадет на 16%. От этого больше всего пострадают Европа, юг Канады. А вот на севере США, на юге Сибири, на Урале и в Поволжье урожайность может увеличится на 50%. При соблюдении Парижских соглашений – урожайность упадет, но всего на 5%, уверены ученые.

Эксперты отмечают, что падение урожайности сократит именно «пивные» посадки ячменя, так как большая часть посадки злака будут выращивать для корма скота. При этом, если в среднем в мире конечный продукт подорожает в два раза, то в Ирландии – в 6,5 раз.

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