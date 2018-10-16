В Приморье назначили дату новых выборов

В Законодательном собрании Приморья прошло внеочередное заседание. Депутаты выбрали дату для проведения повторных выборов главы региона, они состоятся 16 декабря.

Как сообщает РИА Новости, на заседание присутствовало 35 депутатов законодательного собрания региона из 40. За новую дату выборов проголосовали 30 их них.

Ранее выборы губернаторы Приморья были признаны недействительными из-за многочисленных нарушений со сторон обоих кандидатов на пост главы края. ЦИК РФ во главе с Эллой Памфиловой провели расследование происходящего и выявили множество проблем, в том числе фальсификации и подкуп в ходе избирательного процесса.

Позже был назначен временно исполняющие обязанности губернатора региона, им стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Чиновник будет исполнять свои обязанности вплоть до вступления в должность нового губернатора.