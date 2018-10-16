Искореженные автомобили и погибшие люди: жуткое ДТП произошло в Оренбурге

Сразу четыре автомобиля столкнулись на неосвещенном участке Загородского шоссе в Оренбурге. Видео с места массового дорожно-транспортного происшествия опубликовано в социальных сетях.

В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется. Судя по кадрам, снятым очевидцами из проезжающей мимо машины, дорожная авария произошла на большой скорости, так как автомобили получили сильные повреждения.

Что послужило причиной ЧП, и кто в нем виноват, не известно.

На место трагедии прибыли правоохранительные органы, спасатели и медики. Обстоятельства ДТП выясняются.