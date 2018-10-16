Мы учимся у НАТО: Порошенко пригрозил России украинской авиацией

Президент Украины Петр Порошенко выступил с очередным нелепым высказыванием в адрес России. Глава Незалежной как всегда безосновательно обвинил Москву в авиаударах по его стране.

Где и когда наносились удары с воздуха, он не удосужился уточнить. На своей странице в Facebook Порошенко разглагольствовал на тему того, что Россия «заплатит высокую цену» за мнимое нападение на Украину. При этом украинский лидер выразил уверенность, что украинские военнослужащие в состоянии многому научить солдат НАТО.

«Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских солдат», - отметил Порошенко.

Авиационные учения «Чистое небо — 2018» стартовали на территории Украины с 8 октября, а завершаются 19 октября. В маневрах, помимо украинской авиации, участвуют члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.