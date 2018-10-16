Сильнейшее за 130 лет наводнение затопило Францию: видео

Жертвами наводнения на юге Франции, вызванного сильными ливнями, стали как минимум 13 человек. Сразу на несколько регионов страны в ночь на понедельник, 15 ноября, выпала семимесячная норма осадков.

Синоптики назвали это наводнение самым масштабным с 1891 года. В некоторых местах вода достигла уровня вторых этажей домов. Известно, что одной из погибших стала монахиня, ее унесло потоком воды, передает Le Figaro.

В коммуне Пезан возник риск прорыва дамбы, из-за чего тысячи местных жителей были эвакуированы. В терпящий бедствие регион направлены три сотни спасателей. Некоторые жители вынуждены ждать помощи на крышах своих домов, их спасают с помощью вертолетов.