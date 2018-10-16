В Европе рассказали о новейшей ракете-носителе Ariane 6

Новую европейскую ракету-носитель Ariane 6 можно будет использовать в том числе для пилотируемых полетов. Об этом рассказал главы компании-производителя Ален Шармо.

По словам руководителя Ariane Group, новая ракета-носитель подойдет для решения разных задач в космосе. Изначально создатели не планировали использовали ракету для вывода в космос пилотируемых кораблей, однако мировая космическая повестка заставила их пересмотреть намерения. Об этом предприниматель рассказал в интервью Figaro.

Шармо отметил, что на данный момент почти все страны со своими космическими программами обходят Европу по части пусков пилотируемых машин. В том числе США и Индия, где начать запускать корабли с пилотами планируют в 2019-м и 2022-м году соответственно. Однако адаптация Ariane 6 под новые задачи позволит исправить это.

Ariane 6 – разрабатываемая европейская ракета-носитель, призванная заменить устаревшую Ariane 5. Предполагается, что она сможет решать широкий спектр задач в космосе, в том числе выводить спутники массой до пяти тонн. Предполагается, что первый полет Ariane 6 произойдет через четыре года.