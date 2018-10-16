Пашинян научил Макрона армянским танцам: видео

В Сети набирает популярность видео, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян исполняет армянский народный танец вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Канады Джастином Трюдо.

Политики станцевали на торжественном ужине в Ереване, посвященном саммиту Франкофонии. После этого лидеры государств сделали селфи, а Пашинян выложил совместное фото в своей социальной сети.

На XVII саммит сотрудничества франкоязычных стран, который проходил 11 и 12 октября, приехали сотни делегаций из 84 стран мира. Сама организация была создана 20 марта 1970 года, Армения стала ее членом в 2008 году.