Огромный корабль викингов и древнее кладбище нашли под землей в Норвегии

Норвежские археологи обнаружил под землей древний корабль викингов в округе Остфолд. Ученые нашли не только судно, но и захоронения рядом с ним.

Как сообщает Норвежский институт исследования культурного наследия, для поисков использовался специальный геологический радар, который позволяет сканировать почву без раскопок. Двадцатиметровый корабль и древние курганы викингов залегают на глубине в 50 сантиметров, под верхним слоем земли.

По словам археологов Ларса Густавсена и Эриха Нау, обнаруженный корабль не использовался в качестве транспорта. Судя по большому количеству захоронений, судно было частью кладбища и служило символом славы викингов, похороненных вокруг него.

Раскапывать древний корабль норвежские археологи пока не планируют. Вскоре они проведут детальное исследование находки, чтобы оценить уровень сохранности и культурной значимости.