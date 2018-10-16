Убрать VIP-зоны: Стинг отказал богачам в привилегиях на своих концертах в России

Британский певец Стинг потребовал от организаторов концертов в России убрать все VIP-зоны на его выступлениях. Об этом заявил организатор турне исполнителя Иван Гомельский.

Он добавил, что если на концертах Стинга будут специальные места с диванами и ложами, то выступлений не состоится.

Музыкант подчеркнул, что хочет видеть на своих концертах нормальную публику, которая смогла бы купить билеты по демократичным ценам. По словам Гомельского, выступления будут более подвижными, чем обычно, на них публика сможет танцевать, сообщает РИА Новости.

Стинг приедет в Россию 5 ноября. Первым городом, в котором выступит музыкант, станет Екатеринбург. Седьмого октября Стинг даст концерт в Казани, еще через два дня — в Санкт-Петербурге. В московском спорткомплексе «Олимпийский» певец выступит 11 ноября. Специально для российского турне музыкант привезет с собой из Лондона оборудование очень высокого качества.