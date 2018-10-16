«Порошенко благословляет церковный сепаратизм и сеет раскол» – депутат Рады

Президент Украины Петр Порошенко своей деятельностью провоцирует религиозные войны и церковный сепаратизм. Такое мнение выразили украинский народный депутат Михаил Добкин.

По мнению политика, в самих формулировках Порошенко звучит лукавство. Говоря, что он желает видеть украинскую церковь «независимой», он имеет ввиду всего лишь «независимой от государства, которое мне не нравится». При этом своими действиями в качестве главы Украины он методично превращает церковь в зависящую от государства структуру.

«Он не имеет в виду независимость от собственного государства, которое набралось наглости влазить в межцерковные дела и выстраивать свою политическую линию, проявляя свою политическую волю. Команда президента не строит новую церковь, они разрушают ту церковь, что ему не нравится», - сказал Добкин в эфире украинского телеканала NewsOne.

Политик добавил, что в его стране, где сепаратизм осуждается в любом виде, на государственном уровне происходит церковный сепаратизм в открытом виде, вдохновленный лично главой государства.

«Президент благословляет религиозное противостояние, а потом цинично говорит - мы не позволим Москве или Кремлю внести в наше религиозное общество раскол», - отметил депутат.

Ранее стало известно, что Священным Синодом принято решение о разрыве отношений с Константинополем после действий патриарха Варфоломея. Тот снял анафему с отлученного от церкви патриарха неканонической УПЦ КП Филарета и митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также восстановил в Киеве ставропигию.