Астронавт NASA высоко оценил систему эвакуации «Союза»

Астронавт NASA Скотт Келли, дважды летавший на Международную космическую станцию на российских кораблях «Союз» в 2010 и 2015 годах, считает, что система эвакуации «Союза МС-10» сработала прекрасно.

Он также назвал хорошей новостью то, что экипаж вернулся на Землю в целости и сохранности. Об этом Келли поделился в интервью РИА Новости.

Кроме того астронавт заявил, что недавняя авария на российском корабле не повлияет на российско-американские отношения в космосе.

Напомним, в четверг, 11 октября во время старта пилотируемого корабля «Союз МС-10» с ракетой-носителем «Союз ФГ» к МКС произошла авария носителя. На борту находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Спасательная капсула с россиянином и американцем благополучно приземлилась в 20 километрах от Жезказгана в Казахстане. Никто из членов МКС не пострадал.

До выяснения причин аварии решено приостановить все пилотируемые пуски к МКС, которые проводятся с космодрома Байконур и только на «Союзах».