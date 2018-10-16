СМИ: Генпрокуратура Турции нашла доказательства смерти саудовского журналиста

Пропавшего в октябре саудовского журналиста Джамаля Хашукджи могли убить в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

На это указывают улики, найденные сотрудниками Генеральной прокуратуры Турции в результате проверки здания консульства королевства. О каких именно доказательствах идет речь, не известно, сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник в ведомстве.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашукджи, проживавший в США, пропал в Турции при странных обстоятельствах 2 октября. Это случилось после того, как журналист вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. С тех пор его никто не видел.

Власти Турции настаивают на том, что корреспондента убили в стенах дипломатического учреждения. Эр-Рияд уверяет, что Хашукджи покинул его целым и невредимым и только после этого пропал.

Джамаль Хашукджи является известным оппозиционным журналистом, критикующим политику правящих элит Саудовской Аравии. В 2017 году он эмигрировал в Соединенные Штаты.