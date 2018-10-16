Экс-глава Минобороны Польши обвинил Россию и Германию в сговоре против его страны

Российская Федерация и Германия совместными усилиями затягивают «петлю на шее Польши». Такое мнение высказал бывший министр обороны страны Антоний Мачеревич.

По мнению Мачеревича, в качестве накинутой Россией и Германией на шею Польши «удавки» выступает газопровод «Северный поток-2». Этот проект создан ради того, чтобы поставить Польшу и остальную Центральную Европу в зависимое положение, уверен бывший министр.

«Германия проводит союзную политику в отношении России, и вместе они хотят затянуть петлю на нашей шее с помощью Северного потока. Они хотят задушить Польшу и Центральную Европу, поставить в зависимость от своей экономической и политической власти», - заявил Антоний Мачеревич в интервью телеканалу TVP1.

Впрочем, бывший министр озвучил и рецепт независимости для Польши. По мнению Мачеревича, польская независимость гарантирована только американскими военными базами, и стране необходимо скорее разместить на своей территории дополнительный контингент военных из США. Этот вопрос является ключевым во внешней политике Польши, и только благодаря американским военным база страна может остаться независимой, заключил Мачеревич.

Ранее стало известно, что уже второе судно занимается трубоукладкой газопровода «Северный поток - 2» на участке территориальных вод Германии. Укладку первой и второй ниток газопровода на германском участке планируется завершить к концу 2018 года.