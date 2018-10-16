Рецепт просто бомба: в Сирии появились съедобные «С-300» и «Калашниковы»

В центре сирийского Дамаска открылось «милитари-кафе», которое предлагает своим посетителям оригинальное меню. Все блюда в заведении названы в честь различных вооружений сирийской армии.

Гости кафе могут попробовать спагетти «С-300», закуску из хрустящей курицы под названием «РПГ» или съесть фирменный хот-дог «Калашников» с острым соусом. Присутствуют в меню и макароны «Томагавк» - в честь названия вооружения, которое США использовали для удара по Сирии.

«Блюда отображают атмосферу войны. Мы решили, что нужен сэндвич с названием как у оружия, которое у нас есть, и как-то так пошло», - цитирует РИА Новости хозяина кафе Валида аль-Хатыба.

Цены в кафе составляют от 2400 до 4000 сирийских фунтов, то есть примерно от 300 до 450 российских рублей. За 300 рублей в милитари-кафе можно съесть упомянутые спагетти «С-300», а самой дорогой позицией в меню является стейк «Душка», названный в честь ДШК – крупнокалиберного пулемета Дегтярева-Шпагина. Кафе пользуется огромной популярностью среди жителей и гостей Дамаска.