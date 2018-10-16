В США умер один из основателей Microsoft

Пол Аллен, являющийся сооснователем корпорации Microsoft, скончался в Сиэтле на 66-м году жизни от ракового заболевания. Смерть наступила в понедельник, 15 октября.

Причиной ухода из жизни Аллена стали осложнения, которые были вызваны неходжкинской лимфомой, информирует CNBC. В 2009 году, после обнаружения болезни, он прошел химиотерапию и временно вылечился. О рецидиве бизнесмен узнал только в октябре нынешнего года.

Пол Аллен совместно со своим школьным другом Биллом Гейтсом в 1975 году основал корпорацию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения, включая операционную систему Windows. Его состояние в 2018 году Forbes оценил в 20,5 миллиарда американских долларов, бизнесмен занял 44-е место в списке миллиардеров журнала.