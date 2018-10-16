В ДНР прокомментировали «уход» боевиков Яроша из Донбасса

В ДНР не владеют информацией об отводе отрядов украинских националистов Дмитрия Яроша с линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил глава пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной республики Даниил Безсонов.

По словам представителя ДНР, никакого массового отвода не наблюдается. Даже если какие-то отдельные группы украинских националистов из «Правого сектора»* покинули линию соприкосновения, на ситуации это практически не отразится.

«Информационная шелуха. В реальности все это никак не влияет на интенсивность обстрелов и тактику украинской стороны», –– цитирует Безсонова «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что украинские нацбатальоны якобы покидают передовую в Донбассе. Об этом заявил лидер националистов Дмитрий Ярош. По его словам, отведенные подразделения будут переведены в территориальные отряды обороны. Вместе с тем Ярош подчеркнул, что его организация не собирается выходить из конфликта в Донбассе.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории России.