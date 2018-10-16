В Совфеде выступили против показа комедии о блокадном Ленинграде

Российский сенатор Андрей Турчак попросил министра культуры РФ Владимира Мединского не предоставлять фильму «Праздник» режиссера Андрея Красовского прокатное удостоверение.

Он подчеркнул, что съемки подобных картин являются «глумлением над историей нашего народа».

«Есть темы, над которыми нельзя шутить», - приводятся его слова на сайте фракции «Единая Россия».

Турчак напомнил, что во время блокады по разным оценкам погибли, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ранее, Российское военно-историческое общество также потребовало не допустить проката этого фильма. Научный директор РВИО Михаил Мягков обвинил авторов картины в искажении исторических фактов и фальсификациях. Он заявил, что создание подобных фильмов является кощунством и надругательством над историей Великой Отечественной войны, оскорблением российских граждан.

До этого в Госдуме также раскритиковали идею комедии о блокадном Ленинграде, назвав это «позором» и «кощунством».