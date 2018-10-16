В Москве 15 октября зафиксировали самую теплую погоду за четверть века

В столичном регионе 15 октября температура воздуха поднялась до 18,4 градуса. Таким образом понедельник стал самым теплым днем в Москве с 1993 года, тогда столбики термометра достигли отметки в 19,7 градуса.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова утверждает, что вероятность абсолютного температурного рекорда сохраняется, поскольку ближайшие дни будут очень теплыми, сообщает РИА Новости.

Во вторник в столице ожидается 17-19 градусов, переменная облачность, но осадков не будет, утром местами ожидается туман.