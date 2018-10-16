В Раде пригрозили британскому журналисту расправой за акцию на могиле Бандеры

Депутат Верховной рады Украины пригрозил британскому журналисту Грэму Филлипсу расправой со стороны украинских националистов. Гнев Мосийчука вызвало поведение журналиста на могиле Степана Бандеры в Мюнхене.

Британский журналист пришел на могилу украинского националиста в Германии и снял с нее флаг Украины и красно-черное знамя ОУН. После этого Филиппс поставил табличку с надписью «здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера». Происходящее он запечатлел на видео.

«Сегодня в Мюнхене я внес корректировки в облик могилы украинского нациста Степана Бандеры, чтобы она соответствовала немецкому законодательству, которое запрещает организовывать посвященные нацистам святыни», - пояснил Грэм Филлипс.

Украинский депутат Мосийчук был сильно впечатлен акцией британского журналиста. Он заявил, что возьмет дело под личный контроль и будет давить на Германию по линии министерства иностранных дел. Если эти меры не помогут, то до Филлипса доберутся украинские националисты, заявил Мосийчук.

«Это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что, если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты!», - написал украинский парламентарий, сопроводив запись множеством «рассерженых» смайликов.

*Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — экстремистская организация, запрещённая на территории России.