Посольство Британии в РФ поздравило принца Гарри и его жену с будущим пополнением

Дипломатическое представительство Великобритании в Российской Федерации обратило внимание на главную новость дня из королевской семьи. Посольство поздравило принца Гарри и его супругу Меган Маркл с ожиданием первенца.

«Искренне поздравляем герцога и герцогиню Сассекских: Кенсингтонский дворец объявил о том, что они ждут ребенка! Первенец Гарри и Меган появится на свет весной 2019 года», - говорится в заявлении посольства Британии в РФ на официальной странице в Facebook.

К поздравлениям присоединилась и премьер-министр Британии Тереза Мэй. На своей странице в Twitter глава правительства Соединенного Королевства написала, что отправляет супругам «самые теплые пожелания».

Ранее стало известно, что королевскую семью в Британии ожидает пополнение. Первый ребенок принца Гарри и актрисы Меган Маркл займет седьмое место в линии наследников британского престола. Согласно традиции, пол ребенка до его рождения объявляться не будет.