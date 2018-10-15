В УПЦ пророчат «отрезвление голов» в Стамбуле после решения РПЦ

Решение Священного Синода РПЦ о невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом стало вынужденным и болезненным, но было принято в благих целях. Об этом заявил официальный представитель УПЦ, председатель синодального информационно-просветительского отдела архиепископ Климент.

«К сожалению, действия Константинополя привели к тому, что на данный момент единство прервано, но мы надеемся, что такие решения Синода, который прошел сегодня в Минске, отрезвят многие головы в Стамбуле», - сказал он.

Климент отметил, что сегодня были озвучен ряд заявлений поместных православных церквей, которые не согласны с агрессивными действиями и попытками аннексировать каноническую территорию УПЦ.

По словам архиепископа, любое прерывание канонического общения - это большая боль, но иногда такие решения принимать приходится.

«Они сродни тому, как врач, чтобы исцелить рану, болезнь, прибегает к сложным операциям, сложным методам лечения, чтобы в результате получить позитивный эффект», - добавил он, передает ТАСС.

Также Климент сказал, что поскольку действия Константинополя связаны с усилением на Украине раскольнических тенденций, тем более такие решения Синода должны были стать препятствием для продвижения этих тенденций.

Архиепископ отметил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий решение Синода РПЦ поддерживает. По словам Климента, это решение не стало неожиданностью потому, как Константинопольский патриархат принял ряд заявлений и действий, которые не соответствуют каноническому праву, в связи с этим была нужна четкая реакция.

Представитель УПЦ также не исключил отрицательных последствий решения Синода РПЦ для украинских прихожан. Они связаны с тем, что богослужебное общение между Московским и Константинопольским патриархатами прерывается.

«И это общение не только на уровне епископов и священников, но и на уровне мирян, это для нас болезненный вопрос», - заявил он.

Напомним, в понедельник Синод РПЦ по результатам заседания в Минске признал невозможным дальнейшее общение с Константинополем.

Константинопольский патриархат на заседании Синода подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Кроме того, было принято решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине.