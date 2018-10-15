В Израиле прошел конкурс красоты среди переживших Холокост женщин

В Израиле, в городе Хайфа, состоялся конкурс красоты среди женщин, которые пережили Холокост.

Всего в состязании участвовали 12 женщин. Самой младшей из конкурсанток недавно исполнилось 74 года.

Победительницей конкурса «Мисс, пережившая Холокост» стала 93-летняя жительница Хайфы Това Рингер. Женщина родом из Польши. Она сумела выжить в лагере смерти в Освенциме, где были убиты все ее родственники.

«Я - последняя из семьи. У меня больше никого нет. Но есть дети - мои ангелы. Есть внуки и правнуки», - рассказала Рингер после церемонии награждения.

Конкурс красоты среди женщин проводится в Израиле с 2012 года. В настоящий момент в стране проживает около 270 тысяч человек, переживших Холокост.