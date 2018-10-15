Охранник напал на инвалида в торговом центре в Москве: видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлено как охранник магазина в одном из торговых центров Москвы совершает нападение на потенциального покупателя.

Судя по кадрам мужчина производил в торговом зале какие-то действия со смартфоном, охраннику это не понравилось, и он отобрал у посетителя магазина гаджет. Мужчина попытался забрать принадлежащую ему вещь, но у него ничего не получилось. В какой-то момент охранник хватает мужчину и перекидывает через плечо. Посетитель магазина оказался лежать на полу, корчившись от боли.

В комментарии к видео сказано, что посетитель магазина являлся инвалидом. Чем закончился этот инцидент неизвестно.