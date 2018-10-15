«Бесполезные никто» - экс-командир ВМС США о планах ООН помочь Киеву в Донбассе

Миротворцы ООН не смогут оказать Украине ту поддержку, на которую рассчитывают киевские власти. Об этом заявил командор ВМС США в отставке Гарри Табах.

Он добавил, что Украина зря надеется, что с поддержкой ООН ей удастся одержать победу в Донбассе, так как организация, по мнению бывшего военного, безнадежна.

«ООН - это по-английски UN, United Nations. Мы это переводим как «useless nobody», «бесполезные никто»», - сообщил он в интервью для UkrLife.

Табах добавил, что ООН за все время своего существования не сумела разрешить ни одного вооруженного конфликта.

«ООН никогда ничего не предотвратило и никогда ничего не остановило. Поэтому их действия абсолютно бесполезны», - отметил он.

Так, по словам экс-командора, организация существует лишь для «выкачивания денег» с других стран, притворяясь, что им якобы оказывается некая помощь. И, как только на горизонте возникает настоящий конфликт, войска ООН тут же ретируются.