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В честь хранителей мира на планете: в Минкультуры поддержали идею строительства храма ВС РФ

Наталья Вальханская
22:18 15.10.2018
Все работы по возведению Главного храма ВС РФ будут вестись на благотворительные средства и пожертвования будущих прихожан и просто неравнодушных граждан.

Главный храм Вооруженных сил РФ появится в подмосковном парке «Патриот». Место для стройплощадки уже выбрано, и в основание будущего собора заложен первый камень. Церемонию его освящения посетили президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Именно главе оборонного ведомства и принадлежит инициатива строительства.

Все работы ведутся на добровольные пожертвования. Возведение храма поддержали многие актеры, исполнители и чиновники, среди них советник министра культуры РФ Ирина Казначеева.

«Вера всегда помогала защитникам нашего Отечества. Русские, российские, советские военные – это воины освободители, хранители мира на планете. И вся героическая история нашего воинства – от былинных богатырей до современных военнослужащих – тесно связана с духовной жизнью нашего народа. Поэтому строительство Главного храма Вооруженных сил России в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, самой дорогой для нас победы, ведется на народные пожертвования. На мой взгляд, это должно еще больше сплотить всех нас, сплотить всех людей. Потому что нет такой семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная война.

У каждого из нас есть отцы, деды, прадеды, которые воевали тогда, память о которых для нас очень важна. Поэтому очень важно приходить в храм простым людям, семьям военнослужащих, самим военнослужащим, потому что это храм памяти о великом подвиге нашего народа. И я думаю, что частичка каждого сердца, каждой души должна быть вложена в возведение этой святыни. И не важно, кто какую лепту внесет, важно участие в таком общем благородном деле. Это нужно нам, это нужно нашим детям, это нужно делать в память о наших предках, это нужно для мирного будущего нашей России», - сказала Казначеева.

Она призвала всех по возможности внести свой вклад в строительство храма. Банковские реквизиты для перечисления добровольных пожертвований указаны по этой ссылке.

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