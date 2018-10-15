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Ярош заявил об отзыве боевиков из Донбасса

Александра Арсентьева
21:53 15.10.2018
Он отметил, что линию фронта покинули 5-й и 8-й отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии».
Ярош заявил об отзыве боевиков из Донбасса
Фото: Gudak, Globallookpress

Украинские нацбатальоны покидают передовую в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады и лидер «Украинской добровольческой армии», которая была сформирована на основе экстремистской организации «Правый сектор»*, Дмитрий Ярош.

Он рассказал, что эти формирования разместятся в подразделениях территориальных отрядов обороны. Ярош отметил, что покинули линию фронта 5-й и 8-й отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии», сообщает «Обозреватель».

По его словам, УДА из продолжающейся войны не выходит.

«Самое главное задание для УДА - это развитие территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал», - сказал лидер «Украинской добровольческой армии».

В числе задач УДА Ярош назвал консолидацию всех сил добровольческих батальонов в «единый ударный кулак». Он отметил, что не верит получится разрешить конфликт дипломатическим путем и ждет наступления ВСУ.

С июля в Донбассе в силу вступили очередные договоренности о прекращении огня. С начала года это третья попытка конфликтующих сторон прекратить огонь. Тем не менее, регулярно с обеих сторон звучат обвинения в нарушении перемирия.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории России.  

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