Ярош заявил об отзыве боевиков из Донбасса

Украинские нацбатальоны покидают передовую в Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной рады и лидер «Украинской добровольческой армии», которая была сформирована на основе экстремистской организации «Правый сектор»*, Дмитрий Ярош.

Он рассказал, что эти формирования разместятся в подразделениях территориальных отрядов обороны. Ярош отметил, что покинули линию фронта 5-й и 8-й отдельные батальоны «Украинской добровольческой армии», сообщает «Обозреватель».

По его словам, УДА из продолжающейся войны не выходит.

«Самое главное задание для УДА - это развитие территориальных отрядов обороны, которые имели бы четкий функционал», - сказал лидер «Украинской добровольческой армии».

В числе задач УДА Ярош назвал консолидацию всех сил добровольческих батальонов в «единый ударный кулак». Он отметил, что не верит получится разрешить конфликт дипломатическим путем и ждет наступления ВСУ.

С июля в Донбассе в силу вступили очередные договоренности о прекращении огня. С начала года это третья попытка конфликтующих сторон прекратить огонь. Тем не менее, регулярно с обеих сторон звучат обвинения в нарушении перемирия.

*«Правый сектор» - организация, запрещенная на территории России.