В Кремле подтвердили готовящийся визит Ким Чен Ына в Россию

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что дипломаты ведут переговоры о точном месте и дате визита главы Северной Кореи Ким Чен Ына в Москву.

«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», - передает слова официального представителя Кремля «Интерфакс».

Напомним, ранее глава КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение приехать в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить перспективы и стратегии сотрудничества двух государств. После этого ряд СМИ сообщили о намерении северокорейского лидера посетить страну в конце октября или начале ноября текущего года.