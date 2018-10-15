РПЦ призвала Константинополь пересмотреть решение по украинским раскольникам

Русская Православная Церковь надеется, что Константинополь изменит свое отношение к украинским раскольникам. Об этом после заседания Священного Синода Русской Православной Церкви в Минске сообщил митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, решения Фанара по Украине противоречат закону. В связи с этим дальнейшее общение с Константинопольским Патриархатом невозможно.

«Раскол остается расколом, лидеры раскола остаются лидерами раскола. А та церковь, которая, признав раскольников, вступила с ними в общение, тем самым себя исключила из канонического поля православной церкви», - заявил церковнослужитель.

Напомним, решение о разрыве отношений с Константинополем было принято, 15 октября, на Священном Синоде РПЦ под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минске. Отныне священнослужители РПЦ не смогут участвовать в совершении литургии со священниками Константинопольского Патриархата, а прихожане не смогут причащаться в их храмах.