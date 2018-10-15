В РПЦ объяснили, чем обернется для прихожан разрыв общения с Константинополем

Глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал решение Синода о признании невозможности евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

По его словам, это решение означает, что РПЦ не сможет совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом.

«Наши архиереи и священники не смогут принимать участие в совершении литургии вместе с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», - сказал Иларион.

Напомним, 15 октября Священный Синод Русской православной церкви заявил о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Заседание состоялось в Минске под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Главными темами Синода была оценка действий Константинополя на Украине и выработка ответных мер РПЦ.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат приступит к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить в Киеве ставропигию.

Константинополем также было принято решение отменить анафему и все запреты, которые были наложены РПЦ на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета, и восстановить его, и лидера Украинской автокефальной православной церкви Макария, а также их последователей в церковном сане и правах.

Таким образом, Константинопольский патриархат на Украине признал легитимными раскольнические структуры. Также он фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского.

Решение Синода в Русской православной церкви назвали легализацией раскола и сообщили, что они нанесут большой вред, коснувшись судеб миллионов людей и на Украине и во всем православном мире.

То, что Константинополь ведет общение с раскольниками действует разрушающим образом на каноническое православие. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна.

В свою очередь УПЦ не исключает разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, добавив, что считает неканоническим решение Константинополя по украинской церкви.