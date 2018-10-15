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В РПЦ объяснили разрыв отношений с Константинополем

Наталья Вальханская
20:50 15.10.2018
Священный Синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.
Фото: Patriarch of Moscow Press Office, Globallookpress

Решения Константинопольского патриархата, принятые на последнем синоде в Стамбуле, вывели его из канонического поля, что сделало евхаристическом общении с Константинополем для Русской православной церкви невозможным. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Те шаги, которые предпринял Константинопольский патриархат, и те решения, которые были приняты на последнем синоде в Стамбуле, вывели Константинополь из канонического поля, и это делает невозможным для РПЦ дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинополем», - цитирует его RT.

По словам Легойды, теперь священнослужители РПЦ не смогут совершать совместные богослужения с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а прихожане не смогут причащаться в их храмах.

«Это чрезвычайно важное решение, и мы очень рассчитываем на последствия, которые будут заключаться в том, что константинопольская патриархия пересмотрит свои решения», - подчеркнул Легойда.

Решение о разрыве отношений с Константинополем было принято сегодня, 15 октября, на Священном Синоде РПЦ под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Минске.

Напомним, Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине и решил немедленно восстановить ставропигию в Киеве. Своими действиями впервые Константинополь признал на Украине легитимными раскольнические церковные структуры.

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